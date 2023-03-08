Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

7.7 şiddetindeki depremle sarsılan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Onikişubat ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin artçıları devam ediyor. Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük depremin yaraları sarılırken artçı sarsıntılar tedirginliğe neden oluyor. AFAD Kahramanmaraş’ta yeni depremi duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.40’ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.