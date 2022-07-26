Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Açıklama geldi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre; Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin şiddeti 4.4 olarak açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.