Kahta’da 44 Temizlik İşçisi Kura İle Seçildi

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek olan 44 temizlik işçisinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Konferans Salonu’nda noter gözetiminde gerçekleştirilen kura, başvuran adaylar arasından hak kazanmış olan isimlerin tespit edilmesini sağladı.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE GEREKEN EVRAKLAR

Noter aracılığıyla belirlenen kişilerin, 7 Nisan 2025 tarihinde iş başı yapacağı bildirildi. İşe başlayacak adayların, gerekli belgelerini en geç 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Program, 30 Haziran 2025 tarihine dek sürecek ve toplam süre boyunca 85 gün devam edecek.