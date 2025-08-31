Haberler

Kahta’da Bıçakla Öldürülen Genç, Katil Zanlıları Tutuklandı

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kamil Numan’ın katil zanlıları yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce Kahta ilçesi Gazi Mahallesi’nde yürüyen 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç, belli olmayan sebeplerle bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Ağır yaralanan Numan, Kahta Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, zanlıları bulmak için hemen çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sonucunda F.I. (22) ve S.I. (18) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılar, daha sonra Kahta Adliyesi’ne sevk edilerek adli makamlar önüne çıkarıldı. Yapılan duruşmanın ardından, zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

