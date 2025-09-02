Haberler

Kahta’da Bıçaklı Kavga, İki Yaralı

KAHTA İLÇESİNDE BILAÇILI KAVGA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen sebeplerle iki grup arasında tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede alevlenerek sopalı ve bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Kavga sonucunda Hacı K. ile İshak P. yaralanıyor.

BAYILAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçak darbesiyle yaralanan her iki kişi, Kahta İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine şahıslara müdahale ederek biber gazı kullanmak durumunda kalıyor. Kavga anına karışan şahıslar olay yerinde gözaltına alınıp polis merkezine götürülüyor. Yaralanan Hacı K. ve İshak P.’nin hastanede tedavi süreçlerinin devam ettiği öğreniliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Haberler

Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.