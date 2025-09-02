Kahta’da Bıçaklı Kavga, İki Yaralı

KAHTA İLÇESİNDE BILAÇILI KAVGA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen sebeplerle iki grup arasında tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede alevlenerek sopalı ve bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Kavga sonucunda Hacı K. ile İshak P. yaralanıyor.

BAYILAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçak darbesiyle yaralanan her iki kişi, Kahta İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine şahıslara müdahale ederek biber gazı kullanmak durumunda kalıyor. Kavga anına karışan şahıslar olay yerinde gözaltına alınıp polis merkezine götürülüyor. Yaralanan Hacı K. ve İshak P.’nin hastanede tedavi süreçlerinin devam ettiği öğreniliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.