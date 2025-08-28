Haberler

Kahta’da Bıçaklı Saldırı, Genç Öldü

KAHTA İLÇESİNDE SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir grup kişinin saldırısına uğrayan Kamil Numan isimli genç, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen verilere göre, Gazi Mahallesi’nde yürüyen 23 yaşındaki yabancı uyruklu Kamil Numan, henüz bilinmeyen sebeplerle bir grup tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Saldırganlar, olay yerinden hızla kaçtı. Sağlık ekipleri, Kamil Numan’a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Numan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olay sonrası hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

