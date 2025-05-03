Kahta’da Bırakılan Valiz Paniğe Neden Oldu

CADDEDEKİ VALİZ PANİĞE SEBEP OLDU

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir cadde üzerine bırakılan bir valiz, büyük bir paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan sahipsiz valizi gören halk, durumu hemen yetkililere iletti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbarın ardından, bölgeye hızla polis ekipleri yönlendirildi. Yoğun bir trafiğin olduğu cadde, şüpheli valiz nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan detaylı araştırma sonucunda, valizin boş olduğu tespit edildi.

CADDE TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Şüpheli valiz nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yarım saat boyunca trafiğe kapalı kalan cadde, güvenliğin sağlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.