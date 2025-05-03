Haberler

Kahta’da Bırakılan Valiz Paniğe Neden Oldu

CADDEDEKİ VALİZ PANİĞE SEBEP OLDU

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir cadde üzerine bırakılan bir valiz, büyük bir paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan sahipsiz valizi gören halk, durumu hemen yetkililere iletti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbarın ardından, bölgeye hızla polis ekipleri yönlendirildi. Yoğun bir trafiğin olduğu cadde, şüpheli valiz nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan detaylı araştırma sonucunda, valizin boş olduğu tespit edildi.

CADDE TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Şüpheli valiz nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yarım saat boyunca trafiğe kapalı kalan cadde, güvenliğin sağlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Su Jeti Yarışları Muğla’da Olacak

Bodrum, 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak; 50'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.
Haberler

Çerkezköy’de Yangın Patlama Sesleri Var

Çerkezköy'de bir kauçuk fabrikasındaki yangın, yakındaki parfüm tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.