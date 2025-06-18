Kahta’da El Freni Unutan Sürücü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu anlaşılan bir kaza yaşandı. Olay, Mülk köyünde meydana geldi ve bu sırada Ramazan S. (60) isimli şahsa ait olan 02 AN 840 plakalı otomobil park halindeyken hareket etmeye başladı.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUCU

Ramazan S., aracın hareket ettiğini fark etti ve durdurmaya çalıştı. Ancak otomobilin peşinden koşarken kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve Ramazan S. aracın altında kaldı. Ailesinin kazayı görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi ve Ramazan S., Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Söz konusu adamın durumu ağır olduğundan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.