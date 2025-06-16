Kahta’da İki Grup Arasında Kavga

TAŞLI, DEMİRLİ VE SOPALI KAVGA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü yabancı uyruklu iki grup arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, sopalar, demirler ve taşlar kullanılarak yapılan bir kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALANANLAR

Kavga sırasında yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri hızlı bir şekilde kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.