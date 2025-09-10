Kahta’da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

İNŞAATTA TRAJİK KAZA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yüksekten düşme sonucu bir inşaat işçisi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Mısır uyruklu Şerif adındaki işçi inşaatın 1’inci katından düşüp ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra işçi, Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerif, kurtarılamadı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, hayatını kaybeden yabancı uyruklu işçinin Türkiye’ye kısa bir süre önce geldiği ve inşaatta çalıştığı günün ilk günü olduğu öğreniliyor.