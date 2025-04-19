Kahta’da Kamyonet Çarpmasıyla Yaralanma

KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYALAR ARASINDA YARALANMA OLDU

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleşen bir kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir insan kamyonet tarafından yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.A. (19) yönetimindeki 02 AEP 980 plakalı kamyonet, karşıya geçmeye çalışan T.K.’ye (37) çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın ardından T.K., yola savrularak yaralandı. Olay yerine ulaştığında sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra T.K. Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan T.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.