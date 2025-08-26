Kahta’da Kaza; 5 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, ihbara gitmekte olan bir ekibin bulunduğu aracın bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4’ü polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, Girne Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir ihbar üzerine yola çıkan polis aracı, sürücü Mehmet U. yönetiminde, Bülent Y. idaresindeki 28 ES 471 plakalı otomobille yeni yapılan kavşakta çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonrasında polis aracı içerisindeki ekip üyeleri, sürücü Mehmet U. ile birlikte İsa Ö., Yunus A., Umut A. ve diğer aracın sürücüsü Müslüm Ç. yaralandı. Mahalle halkı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralananlardan İsa Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yaralı polislerin, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nde görevli olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edileceği ifade ediliyor.