Kahta’da Mermi, Pencereyi Deldi

ŞEHİR MERKEZİNDE ARTAN YORGUN MERMİ VAKALARI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir magandanın silahından çıkan bir mermi, evin penceresini kırarak içeri girdi. Alınan bilgilere göre, Kahta ilçesi Cami Mahallesi’nde bulunan Faruk İ.’ye ait iki katlı dairenin balkonuna yorgun bir mermi isabet etti. Pencereyi delerek içeri giren mermi, balkonda kimsenin olmaması sayesinde büyük bir tehlikenin önüne geçti. Son günlerde şehir merkezinde yorgun mermi olaylarının ve havaya ateş açma şikayetlerinin arttığı gözlemleniyor.

EMPATİ YAPMA ÇAĞRISI

“Olay bugün evimizin balkonuna düştü, yarın birinin hayatına mal olabilir” diyen Faruk İ., bu tür silah atışlarını gerçekleştiren kişilere empati yapmaları konusunda çağrıda bulundu. “Unutmayın, aynı olay sizin ailenizin de başına gelebilir. Lütfen sevinçte ya da umutta silah sıkmayın” şeklinde ifade eden Faruk İ., bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.