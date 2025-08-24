Kahta’da Motosiklet Yaya Çarptı, 3 Yaralı

KAHTA İLÇESİNDE MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Kahta ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yayaya çarptı.

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Gerçekleşen kazada hem motosiklet sürücüsü hem de motosikletteki yolcu ile yaya yaralandı. Yaralı 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.