Haberler

Kahta’da Motosiklet Yaya Çarptı, 3 Yaralı

KAHTA İLÇESİNDE MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Kahta ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yayaya çarptı.

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Gerçekleşen kazada hem motosiklet sürücüsü hem de motosikletteki yolcu ile yaya yaralandı. Yaralı 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

Kırıkhan'da iki otomobilin çarpışarak sürüklendiği kaza anları kaydedildi. Kazada yaralanan sürücüler için sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

Gaziantep'te Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, 10 yıldır erkek egemen bakır işlemeciliğinde başarılı birer örnek olarak kadınların gücünü sergiliyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.