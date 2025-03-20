Kahta’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’ın Kahta bölgesinde bir otomobilin, kamyona arkadan çarpması neticesinde bir kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Kahta ilçesindeki Kemal Paşa Caddesi üzerinde, 02 ACB 253 plakalı otomobil seyir halindeyken kamyona çarptı.

SÜRÜCÜYE MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda ismi bilinmeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere gerekli müdahaleyi aldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.