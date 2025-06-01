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Kahta’da Otomobil Şarampole Devrildi, Yaralılar

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. B.A. yönetimindeki 34 BTL 437 plakalı araç, Karşıyaka Mahallesi’nde kontrolden çıkarak şarampole yan yattı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda hem sürücü hem de otomobildeki bir yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. Araçtaki iki kişinin yanı sıra, kurtarma çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye eri de ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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