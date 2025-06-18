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Kahta’da Sürücü, Aracın Altında Kaldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu sırada bir kaza meydana geldi. Olay, Kahta’ya bağlı Mülk köyünde yer aldı.

KAZANIN DETAYLARI

60 yaşındaki Ramazan S. isimli sürücüye ait 02 AN 840 plakalı otomobil, evlerinin önünde park halinde bulundu. El freni çekilmediği için araç aniden hareket etti. Ramazan S., otomobilin hareket ettiğini fark ederek, aracı durdurmaya çalıştı. Ancak bu esnada kontrolünü kaybeden otomobil şarampole devrildi ve Ramazan S., aracın altında kaldı.

Kaza, Ramazan S.’nin ailesi tarafından görüldü ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Ramazan S., Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu kritik olan sürücü, burada yapılan işlemler sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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