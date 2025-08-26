Haberler

Kahta’da Takla Atan Otomobil, Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde V.G. isimli sürücünün yönetimindeki 06 BP 9943 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve takla attı.

Kaza sonucunda sürücü V.G. yaralandı. Olay anında yaralının yardımına koşan sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahale yaptıktan sonra yaralıyı Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan takla atan otomobil, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmaların başlatıldığı öğrenildi.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

