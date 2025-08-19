Kahta’da Tartışma Kavga Şeklini Aldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede baltalı ve sopalı bir kavgaya dönüşüyor. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, kavga Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geliyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, tarafların birbirine balta ve sopalarla saldırmasıyla büyüyor.

KAVGA SONRASI GELİŞMELER

Mahalledeki olay, paniğe yol açıyor ve 3 kişi yaralanıyor. Olayı gören vatandaşlar ihbarda bulunuyor ve kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralanan kişiler, sağlık görevlilerinin sağladığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıyor ve kavgaya karışan kişilerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğreniliyor. Soruşturma detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.