Kahta’da Traktör Kazası: 1 Ağır Yaralı

ADİYAMAN’DA TRAKTÖR DEVRİLDİ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kum yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Olay, Kahta Çayı çevresinde gerçekleşti ve kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

KAZADAN SONRA GEREKEN MÜDAHALELER YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdem’in kullandığı 02 KS 709 plakalı kum yüklü traktör devrildiğinde, olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Mehmet Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılmış olan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma da başlatılmış durumda.