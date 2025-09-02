Kahta’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığına dair bilgilere ulaştı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 182 gram sentetik uyuşturucu, 337 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile birlikte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.