Kahta’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığına dair bilgilere ulaştı.

Belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 182 gram sentetik uyuşturucu, 337 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile birlikte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eskişehir’in Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Eskişehir, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Törenler, şehrin tarihine olan bağlılığı sergiledi.
Çin Ve Rusya Liderleri Pekin’de Görüştü

Çin ve Rusya liderleri, Pekin'deki bir toplantıda ikili ilişkileri güçlendirme ve yeni iş birliği anlaşmaları imzalama konularını görüştü.

