Kahta’da Zihinsel Engelli Vatandaşı Darp Etti

ZİHİNSAL ENGELLİ RAMAZAN’A SALDIRAN ŞAHIS YAKALANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, halkın tanıdığı zihinsel engelli Ramazan isimli bireye saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, Ramazan, Kahta ilçe merkezinde tanınan M.A.A. isimli bir kişi tarafından henüz belirlenemeyen sebeplerle darp edildi.

Darp sonucu vücudunda yaralamalar oluşan Ramazan, çevredeki vatandaşlar tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan M.A.A., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, Ramazan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.