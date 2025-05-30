Kahta Halk Eğitim Sergisi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi, görkemli bir törenle açıldı. Sergide, geleneksel Türk el sanatlarından el işlerine, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı eser sergilendi. Kahta Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen açılış etkinliğine, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kursiyerler ve ilgililer katıldı.

KATILIMCILAR SERGİYİ GEZDİ

Açılışta yapılan konuşmaların ardından yıl sonu sergisi, katılımcılar tarafından gezildi. Kaymakam Soysal, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti. Bu etkinlik, yerel yeteneklerin sergilenmesi açısından önemli bir fırsat sundu.