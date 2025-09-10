Kahta İlminde İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir inşaat işçisi yüksekten düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Mısır vatandaşı Şerif isimli işçi, inşaatın birinci katından düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesiyle birlikte, sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen işçi, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen Şerif kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden yabancı uyruklu işçinin Türkiye’ye kısa bir süre önce geldiği ve inşaatta çalışmaya başlayalı henüz bir gün olduğu öğrenildi.