Kahvaltı Etkinliği Bogota’da Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DÜZENLENME AMACI

Güney Amerika’nın Kolombiya ülkesinde, Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği tarafından “Dünya Kahvaltı Günü” nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu organizasyon, başkent Bogota’daki büyükelçilik binasında yapıldı ve Türk kahvaltısının zenginliğine ile kültürel değerine dikkat çekildi. Etkinliğe katılanlar arasında yabancı misyon temsilcileri, Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları yer aldı.

İKRAMLAR VE KATILIMCI İLGİSİ

Etkinlikte, Türkiye’den özel olarak getirilen peynir, zeytin ve reçel çeşitleri ile menemen, börek ve zeytinyağlı dolma gibi lezzetler sunuldu. Davetlilerin sundukları lezzetlere gösterdiği ilgi oldukça yoğun oldu ve özellikle baklava büyük takdir topladı. Katılımcılar, Türk mutfağının çeşitliliğini deneyimleme fırsatı buldu.

BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk kahvaltısının zenginliğine vurgu yaptı. Sun, “Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle bugün, zengin Türk kahvaltısını Kolombiya’da yaşayan yabancı diplomatlara ve Kolombiyalı dostlarımıza tanıtmak amacıyla büyükelçilik binamızda bir araya geldik. Kahvaltı kültürümüzü ve çeşitli lezzetlerimizi güzel bir ortamda dostlarımızla paylaştık.” diyerek etkinliğin amacını açıkladı. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı’na da değinen Sun, “Bogota’da yaşayan vatandaşlarımız ve aileleriyle de bir araya geldik. Çocuklarımızın son derece mutlu olduğu, güzel bir günü paylaştık.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞİN SONLANMASI

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve çay ikramıyla son buldu. Katılımcılar, bu anlamlı günün ardından keyifli anılar biriktirmiş oldular.