Kahvaltı Programı Başarı İçin Düzenlendi

KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik bir kahvaltı programı gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkan Vekili Durali Üstün, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Programda konuşan AKHEV Başkanı Erol Akgül, “Bu yıl 5’incisi düzenlenen kahvaltı programına katılan mezun olan tüm öğrencilere sınav öncesi başarılar diliyorum. Vakfımız her koşulda onların yanlarındadır.” şeklinde ifadeler kullandı. Eğitimin, toplumların geleceğini şekillendirmedeki önemine dikkat çeken Kaymakam Türkmen ise, “Sizlerin azmi, ülkemizin yarınlarına umut olmaktadır. Devlet olarak bizler, sizlerin her zaman yanındayız. Bu buluşma öğrencilerimiz için hem moral hem de farkındalık oldu. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen AKHEV’e teşekkür ediyorum. Sınav sürecindeki tüm gençlerimize başarı, azim ve sağlık dolu bir yolculuk diliyorum.” dedi.