Kahve, Doğu Afrika’nın önemli simgesidir

KENYA VE KAHVENİN TARİHÇESİ

Kenya, Doğu Afrika’nın önemli bir parçası olarak kahve ile köklü bir ilişkiye sahiptir. Etiyopya, kahvenin kökeni olarak kabul edilirken, Kenya da dünya pazarlarında özel kahve çekirdekleri, özellikle AA ve Yirgacheffe, ile rağbet gören bir ülke durumundadır. Ancak bu mütevazı çekirdeklerin kökeninde sömürgecilik ve istismar tarihinin izleri bulunmaktadır. Günümüzde bu çekirdekler, Afrika için bir direnç ve özgüven simgesi haline gelmektedir.

KAFAKAHVE MEYVESİ VE SÖMÜRGECİLİK

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Batılı sömürgeci güçler kar amacı güderek Doğu Afrika’daki yerli halkların topraklarını zorla ele geçirmiş ve kahve gibi ürünlere yönelik büyük çiftlikler kurmuştur. Kenya’da kahve yetiştiriciliği, 1893 yılında Fransız misyonerlerin Bourbon türü tohumları ekmesiyle başlamıştır. İngiliz hükümeti, 1895 yılında bölgeyi İngiliz Doğu Afrika Protektorası ilan etti ve 1920 yılına gelindiğinde doğrudan sömürge yönetimi altındaki Kenya Sömürgesi haline geldi. Bu durum, kahve yetiştiriciliğini hızlandırarak ticari bir faaliyet haline getirdi.

SÖMÜRGECİLİĞİN SONU VE ZORLUKLAR

1950’ler ve 1960’larda Afrika’da ulusal kurtuluş hareketleri artarken, Kenya 12 Aralık 1963’te bağımsızlığını kazandı. Ancak sömürgecilerin bıraktığı ekonomik yapılar ülkede etkisini sürdürdü. Kahve, bağımsızlık sonrası Kenya’nın ekonomik gelişiminde çelişkili bir rol üstlendi. Başta yüksek döviz kazancı sağlasa da, tarım ile ilgili sorunları ve yerel halk arasındaki eşitsizliği derinleştirdi.

KAFA VE HÜKÜMET REFORMLARI

Nairobi Kahve Borsası, 1935’ten bu yana kahve ihracatını yönetmeye devam ediyor. Dünya genelinde kahve üretiminde büyük çoğunluğu küçük ölçekli üreticiler sağlıyor. Ancak bu üreticiler, zorlu koşullarda geçim mücadelesi veriyor. Özellikle Kenya’da kahve emekçileri yüksek fiyatlarla satılan ürünlerden çok az fayda sağlıyor. Son yıllarda Kenya hükümeti, kahve sektörünü Reform amaçlı önemli girişimlerle desteklemekte. 2024 yılı itibarıyla kahve ihracat hacminin yüzde 12 artarak 53.519 ton olması bekleniyor.

AFRİKA’DA KAFA ÜRETİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Şu anda Afrika’nın en büyük, dünya genelinde ise beşinci en büyük kahve üreticisi olan Etiyopya, yıllık ortalama 600.000 ton kahve üretmektedir. Küresel kahve sektöründe konumlarını güçlendirmek amacıyla Kenya, Etiyopya ve diğer Afrika ülkeleri Güney-Güney işbirliği yollarını aramakta. Bu doğrultuda fuarlar ve dijital platformlar aracılığıyla satış ağlarını geliştirmekte ve Mısır, Nijerya ve Çin gibi yeni pazarlara odaklanmaktadır.