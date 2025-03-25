Kahve Dünyası Boykotu Sosyal Medyada Gündemde

KAHVE DÜNYASI BOYKOTU HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Son günlerde sosyal medya üzerinde yoğun olarak tartışılan “Kahve Dünyası boykot ediliyor mu?” sorusu, birçok kullanıcının ilgi odağı oldu. Özellikle Twitter (X), Instagram ve çeşitli forum platformlarında yapılan paylaşımlar, Kahve Dünyası markasına karşı oluşan tepkilerin artmasına zemin hazırladı. Bu noktada, Kahve Dünyası markasına yönelen tepkilerin arkasında hangi nedenlerin yatıp yattığı merak ediliyor.

KAHVE DÜNYASI’NIN BOYKOT LİSTESİNDE YERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de gerçekleştirdiği mitingde yaptığı boykot çağrıları sonrası sosyal medyada hedef alınan markalardan biri de Kahve Dünyası oldu. Ancak, Kahve Dünyası’nın Özgür Özel’in açıkladığı resmi boykot listesinde olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi mevcut değil. Çoğu kişi, Kahve Dünyası’na karşı oluşan tepkilerin sosyal medya kullanıcılarının fikirleri doğrultusunda geliştiğine dikkat çekiyor. Özellikle, markanın bir Yahudi bayramı olan Hamursuz Bayramı için özel olarak ürün çıkarması, eleştiri sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.