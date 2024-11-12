Kahve Fincanı Müzesi, Kendine Has Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

DÜNYA’DA TEK OLAN MÜZE

Elazığ’da bulunan ‘Kahve Fincanı’ Müzesi, bir yıl içerisinde 300 bin ziyaretçi tarafından geziliyor. Bu müze, 6 binin üzerinde fincan çeşidi ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut’un iki yıl önce hayata geçirilmesini planladığı müze, 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde kapılarını açtı. Açılışından bu yana yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

BÜYÜK BİR KOLEKSİYON

Müzede, 1737’de İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincanın yanı sıra, Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e ait kahve fincanları da yer alıyor. Ayrıca, 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği fincan da en çok beğenilen parçalar arasında bulunuyor. Ahmet Bulut, müzenin birinci yılında hedeflerinin 2 bin 23 fincan toplamak olduğunu, ancak şu an bu hedefin çok üstünde olduklarını ifade ediyor.

TURİZMDE YENİ BİR DÖNEM

Başkan Bulut, tarihi fincanlar toplamaya başladıklarını ve yurt içinden ve dışından fincan gönderen ziyaretçilerin olduğunu dile getiriyor. Fincanları yapım yılı, rengi ve şekline göre sınıflandırarak sergilemeye devam ettiklerini aktaran Bulut, “Müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müzeler arasında belge sahibidir. Ziyaretçi sayımız sürekli artıyor” diyor. Elazığ’da bu yıl en yüksek tur sayısına ulaşıldığını belirten Bulut, otobüslerin müze önüne gelip ziyaret ettikten sonra ayrıldığını vurguluyor.

Müzede yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Bulut, “Ürünleri raporladıktan sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na girmemiz kesindir. Elimizde şu anda 6 binin üzerinde fincan var. Bu rakam sürekli değişiyor. 100’e yakın fincan henüz isimlendirilmemiş durumda. Ancak fincan getirilmesini istememiz mümkün değil; vatandaşlar getirdiği sürece o fincanları mutlaka sergileyeceğiz” diye ekliyor.