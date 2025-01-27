Kahve Fiyatları Tarihi Zirveyi Gördü

KAHVENİN FİYATI TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kahvenin libre fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrası 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü. Kahve fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam’daki sıkılaşan arz görünümü, kahve fiyatlarını sert bir şekilde yükseltiyor. Trump’ın Kolombiya’ya uygulayabileceği ek gümrük vergisi açıklamaları sonrası ABD’de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange’te kahvenin libre fiyatı 3,55 dolara ulaştı. Sonrasında ise 3,50 dolar seviyelerinde dengelenerek, aralık ayının sonuna göre yüzde 9’un üzerinde bir artış kaydetti.

KAHVE FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER TEST EDİLİYOR

Analistler, Kolombiya’nın kahve üretiminde başı çeken ülkelerden biri olduğunu belirterek, Trump’ın son açıklamalarının ardından oluşan arz endişeleriyle kahve fiyatlarının rekor seviyeleri test ettiğini vurguluyor. Brezilya ve Vietnam’daki kurak hava koşulları, üretime yönelik endişeleri artırarak kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahvede yükseliş beklentisinin uzun bir süredir sürdüğünü aktardı. Ergezen, kahve fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini, “Yükseliş trendi öncelikle Uzak Doğu’da Vietnam’la başladı. Vietnam, dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden biri. Geçtiğimiz yıl hava koşulları nedeniyle rekoltede bir azalma olmuştu. Üreticiler, fiyatların yükseleceği beklentisiyle satışta çekimser kalmışlardı. Bu durum da fiyatları artıran bir unsur olmuştur.” sözleriyle açıkladı.

Ergezen, 2024 yılında Brezilya’da rekoltenin azalacağına yönelik beklentilerin çoğaldığını belirtilerek, “Brezilya’da hava koşulları beklenenden daha kurak geçiyor. Bu kuraklık, kahve ağaçlarının çiçeklenmesiyle ilgili endişeleri artırıyor.” dedi. Yeni sezonda arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini ifade eden Ergezen, Vietnam’daki rekoltedeki düşüş ve azalışın Brezilya ile devam ettiğini dile getirdi.

Ergezen, “Brezilya ve Vietnam’ın, dünyanın en büyük kahve ihracatçıları olduğu için fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini vurgulamak gerekiyor. Eğer bu iki ülkede rekoltede azalma devam ederse 4 dolar hatta daha üst seviyeler de görülebilir. Brezilya’da üretim verileri iki haftada bir yayımlanıyor. Bu veriler oldukça önemli. Rekoltede düşüş ve üretim tahminlerinin düşmesi durumunda talep tarafında toparlanma varsa 4 dolar seviyesi hiç de sürpriz olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.