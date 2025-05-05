Kahve ile besinler arasındaki etkileşim

KAHVE İLE YEMEK ARASINDAKİ ETKİLER

Yemeğinizle birlikte ya da hemen sonrasında kahve içmemeniz gerektiğine dair duyduğunuz uyarılarda gerçeklik payı var. Kahve, içinde 1.000’den fazla kimyasal madde barındırıyor. Kafein, polifenoller ve tanninler, besinlerin sindirimini bozabiliyor. Ancak çoğu kişi için bu durumun etkileri oldukça az ya da sorun yaratacak kadar önemli olmuyor.

BESİNLERİN SINDIRIMI VE KAHVENİN ROLÜ

Vücudumuzun yaşamsal işlevleri için yiyecek ve içeceklerimizden aldığımız besinlere ihtiyacımız var. Sağlığımızı korumak için farklı türlerde besin öğelerine ihtiyaç duyuyoruz. Londra’daki University College London’da doktora araştırmaları yürüten beslenme bilimi uzmanı Alex Ruani, “Tüm sindirim bloke edilmiyor” diyor. Kahvenin etkisinin bireysel faktörlere, yani kahvenin gücüne, tüketilen besine, yaşa, metabolizmaya, sağlık durumuna ve genetiğe bağlı olduğunu vurguluyor. Kalsiyum, demir ve B vitamini bu besin öğeleri arasında yer alıyor. Linus Pauling Enstitüsü’nün direktörü Emily Ho, “Besin düzeyleriniz yeterliyse kaygılanacak bir şey yok” diyor. Ancak ilgili besinlerin yoksunluğunu çekiyorsanız, “Aşırı kahve tüketimi daha da azalmalarına yol açabiliyor” diye ekliyor.

KAHVENİN DEMİR EMİLİMİNE ETKİSİ

1980’li yıllardan bu yana yapılan araştırmalar, kahve ile düşük demir sindirimi arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Ho, “Yemekle birlikte kahve içerseniz, yemekteki besleyici maddeler kahvedeki polifenollere yapışabilir” diyor. Mineral maddelerin bağırsak hücrelerinden geçebilmesi amacıyla kan akışına girmesi gerektiğinden, bu yapışma süreci, vücudun demiri sindirmesini zorlaştırıyor. “Polifenollere yapışırlarsa, sadece vücudunuzdan gelip geçiyorlar ve dışkılanıyorlar” sözleriyle bunu açıklıyor. Bu durum, demir alımı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle bitki temelli gıdalarda bulunan ve “non heme demir” olarak bilinen demirin sindirilmesi daha zor. Kahvedeki polifenoller, özellikle de klorojenik asit, bu tür demire yapışarak kan akışına geçmesini engelliyor.

KAHVE VE KALSİYUM UNUTULMAMALI

Kalsiyum, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip. Böbreklerimiz, dışkıları ve ekstra sıvıyı idrar yoluyla atıyor ve sodyum, potasyum ile kalsiyum gibi kimyasalların dengeli olmasını sağlıyor. Araştırmalar, kafeinin böbreklere ve bağırsağa yaptığı etki nedeniyle kalsiyumun vücutta tutulmasını zorlaştırdığını gösteriyor. Ruani, “Osteoporosis International adlı bir dergide yayımlanan popüler bir araştırmada, kafeinin kemik metabolizmasını bozarak kemik kaybına neden olabileceği söyleniyor. Ancak kafeinin osteoporoza gerçek etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” diyor.

PROBİYOTİKLER VE KAHVE TÜKETİMİ

Probiyotikler, sağlığa çeşitli faydaları olduğu belirtilen canlı bakteriler ve mayalardır. Bağırsaklarınızın doğal dengesini korumaya yardımcı olmasına rağmen, diğer faydalarını destekleyecek çok fazla kanıt yok. Ruani, “Probiyotiklerdeki canlı bakteriler ısıya aşırı duyarlı. Sıcak kahve gibi yüksek ısılı içeceklerle karşılaştıklarında canlılıkları azalıyor ve daha etkisiz hale geliyorlar” diyor. Antibiyotik kaynaklı ishal tedavisinde probiyotik kullanılması gerektiğinde, kahve içtiyseniz 30 ila 60 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor.

ÇAY TERCİHİ VE POLİFENOLLERE DİKKAT

Çay tüketmeyi düşünüyorsanız, kahve ile ilgili bazı kaygıların çayın da geçerli olduğunu bilmek önemli. Ho bunun altını çiziyor: “Aslında çaydaki polifenollerin de besleyici maddelere benzer bir etkisi olabilir. Eğer besleyici maddelerin sindiriminden kaygı duyuyorsanız, çay tüketiminizin zamanlamasına da dikkat etmelisiniz.”