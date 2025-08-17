Kahve, Sabah Mutluluğu Artırıyor

KAHVENİN MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilim insanları, sabahları içilen kahvenin mutluluk üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirliyor. Araştırmalar, kafeinin beyinde ‘adenozin’ adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azalttığını gösteriyor. Uzmanlar, kahvenin hangi saatlerde daha etkili olduğunu inceleyerek, sabah uyandıktan sonraki 2,5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanların ruh halini iyileştirdiğini ortaya koydu.

ÖĞLEDEN SONRA KAHVE TÜKETİMİ

Araştırmalar, sabahları içilen kahvenin ruh halini iyileştirirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer bir etki sağlamadığına dikkat çekiyor. Ayrıca, kahve içmenin uyanıklığı artırmanın yanı sıra kalp sağlığını destekleyebileceği ifade ediliyor. Bilim insanları, kahvenin metabolizmayı hızlandırabileceğini ve kronik hastalık riskini azaltabileceğini de aktarıyor.

EN UYGUN KAHVE İÇME ZAMANI

Bilim insanları, kahve içiminin kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Kafeinin pek çok faydasından yararlanabilmek için kahvenin günün en uygun saatlerinde tüketilmesi öneriliyor. Amerikan Maryland Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre sabah kahvesinin, hemen uyanır uyanmaz içilmesi yerine saat 09.30-11.30 arasında tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.

AŞIRI KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT

Uzmanlar, günde 5 fincandan fazla kahve tüketiminin zararlı olabileceğini söylüyor. Kahvenin insanları uyandırmasının sebebinin kafeinin sinir sistemini uyararak kortizol hormonuyla iletişim kurması olduğu aktarılıyor.