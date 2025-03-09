Kahve Ticareti Zor Günlerden Geçiyor

KÜRESEL KAHVE TİCARETİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Küresel kahve ticareti, fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte zor bir dönemden geçiyor. ABD Ulusal Kahve Birliği, dünya genelindeki kahve ticaretinde referans kabul edilen ICE borsasında Arabica kahve vadeli işlemlerinin Kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’daki rekolte düşüşleri, kahve çekirdeklerinin bulunabilirliğini oldukça azalttı. Bir kahve komisyoncusu, piyasada ‘elden ele’ ticaretin arttığını ve firmaların stok yapmaktan kaçındığını ifade ederek, “Kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

KAHVE SEKTÖRÜ KRİZ İÇİNDE

Reuters’a göre, ABD’de büyük bir kahve kavurma tesisinin genel müdürü, yükselen fiyatların işletmeleri ve tüketicileri zorlu bir duruma soktuğunu aktardı. Müdür, “Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde” dedi.

Artan maliyetleri kabul etmeyen süpermarketler ve perakendecilerin, tedarik zincirinde büyük aksamalara neden olduğu görülüyor. Bu duruma bağlı olarak bazı marketlerde kahve stokları tükenmeye başladı. Broker MVLcoffee’nin sahibi Michael Von Luehrte, kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgasının yaşanabileceğini ifade etti. Luehrte, “Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir” dedi.

Emtia tüccarı Louis Dreyfus, kahve ekili alanların fiyat artışlarına karşılık genişlemeye başladığını belirtti. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artması, ilerleyen dönemde arz fazlasına ve fiyatlarda aniden bir düşüşe sebep olabilir. Ancak fiyatlar makul seviyelere gerileyene kadar, kahve sektörünün büyük bir kısmının ekonomik zorluklarla başa çıkmak zorunda kalacağı öngörülüyor.