Kahve Tüketimi Besin Emilimini Etkiliyor

Yemeğinizle birlikte ya da hemen sonrasında kahve içmemeniz konusunda bir uyarı duyduysanız, bunda gerçeklik payı var. Kahvede 1.000’den fazla kimyasal madde bulunuyor. Kafein, polifenoller ve tanninler, yiyeceklerden aldığımız besinlerin sindirimini bozabiliyor. İyi haber, çoğu kişi için bu etkilerin oldukça az ya da problem yaratmayacak kadar önemsiz olması.

VÜCUDUN TEMEL İHTİYAÇLARI

Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler için yediğimiz ve içtiğimiz besinlere ihtiyaç var. Fiziksel sağlığımızı koruyabilmek için farklı türlerde besin öğelerine gereksinim duyuyoruz. Londra’daki University College London’dan beslenme bilimi eğitimi alanında doktora araştırmacısı ve Sağlık Bilimleri Akademisi’nin baş bilim eğitmeni Alex Ruani, “Tüm sindirim bloke edilmiyor” diyor. Etkinin, kahvenin kuvveti, tüketilen besin, yaş, metabolizma, sağlık durumu ve genetik gibi bireysel faktörlere bağlı olduğunu vurguluyor. Bahsettiğimiz besinler arasında kalsiyum, demir ve B vitamini bulunuyor.

DEMİR VE KAHVE İLİŞKİSİ

Linus Pauling Enstitüsü’nün direktörü ve Oregon Eyalet Üniversitesi Profesörü Emily Ho, “Besin düzeyleriniz yeterliyse kaygılanacak bir şey yok. Fakat ilgili besin öğelerinin yoksunluğunu çekmenin eşiğindeyseniz, aşırı kahve tüketimi daha da azalmalarına yol açabilir” diyor. 1980’li yıllarda yapılan araştırmalar, kahve ile daha düşük demir sindirimi arasında bir ilişki kurdu. Ho, “Yemekle birlikte kahve içerseniz, yemekteki besleyici maddeler kahvede bulunan polifenollere yapışabilir” diyor. Bu yapışma süreci, vücudun demiri sindirmesini zorlaştırıyor. “Polifenollere yapışırlarsa, sadece vücudunuzdan gelip geçiyorlar ve dışkılanıyorlar” diye de ekliyor.

KALSİYUM VE BİYOKİMYA

Bütün bunlar, demir eksikliği yüzünden kansızlık çekenlerin, demir açısından zengin gıdalarla birlikte kahve tüketmekten sakınması gerektiği anlamına geliyor. Ruani, “En iyisi midenizde karışmaması için kahveyi demir açısından zengin gıdalar tüketmeden bir saat önce ya da birkaç saat sonra içmek” diyor. Regl olan ve gebe kadınlar da demir seviyelerini göz önünde bulundurması gerekenler arasında. Kahve tüketimlerine dikkat etmek durumundalar.

Kalsiyum hayati önemde. Araştırmalar kafeinin, böbreklere ve bağırsağa etkisi nedeniyle kalsiyumun vücutta tutunmasını zorlaştırdığını gösteriyor. Ruani, “Osteoporosis International adlı bir dergide yayımlanan popüler bir araştırmada, kafeinin kemik metabolizmasını bozarak kemik kaybına neden olabileceği söyleniyor. Ancak kafeinin osteoporoza gerçek etkisini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerek” diyor.

B VİTAMİNLERİ VE KAHVE TÜKETİMİ

Kafeinin idrar yapma sıklığını artırdığını unutmamak gerekiyor. Ho, “Bu durum da suda çözünebilen bazı B vitaminleri ile demir ve kalsiyum gibi minerallerin kaybına neden olabilir” diyor. Ruani, “Kahvenin böbreklerin işlevinde ve beslenme metabolizmasındaki etkileri nedeniyle, çok miktarda kahve içmek idrara çıkma sıklığını artırabilir” diyor ve ekliyor: “Böylece de suda çözünebilen vitaminleri kaybedersiniz.”

PROBİYOTİKLER VE SıCAK İÇECEKLER

Probiyotikler, sağlığa çeşitli faydaları bulunan canlı bakteriler ve mayalardır. Bağırsakların doğal dengesinin korunmasına yardımcı olsalar da diğer faydalarını destekleyecek çok fazla kanıt yok. Dolayısıyla, probiyotik ek gıdalar veya prebiyotik açıdan zengin besinleri tüketirken, yanında sıcak bir kahve içmemek en iyisi. Ruani, “Probiyotiklerdeki canlı bakteriler ısıya aşırı duyarlı. Yani sıcak kahve gibi yüksek ısılı içeceklerle karşılaşmaları durumunda yaşama oranları azalıyor” diyor.

Bazı durumlarda doktorlar, hasta olan kişilere probiyotik öneriyor. Kahve içtiyseniz probiyotik almadan önce 30 ila 60 dakika beklemek en iyisi. Kahve yerine çaya geçmeyi düşünüyorsanız, çaydaki polifenollerin de besleyici maddelere benzer bir etkisi olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ho şu uyarıyı yapıyor: “Yani, besleyici maddelerin sindiriminden kaygılıysanız, çay tüketiminizin zamanlamasına da dikkat etmelisiniz.”