Kahvederesi’nde Keşkek Geleneği Yaşatıldı

KEŞKEK GELENEĞİ YAŞATILDI

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Kahvederesi Mahallesi’nde, Selçuklulardan günümüze kadar uzanan keşkek geleneği yeniden yaşatıldı. Bu etkinlikte hazırlanan keşkek ve yöresel lezzetler, yüzlerce kişiye ikram edildi. Etkinlikte, 300 kilogram buğday ve 300 kilogram et kullanılarak yapılan 10 kazan keşkek, misafirlere sunuldu. Sofralarda ayrıca Karacasu’ya özgü buğday ekmeği ve ünlü biber turşusu da buluştu. Katılımcılar, asırlardır devam eden bu kültürel mirası tatmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

HAYIR YEMEĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Hayır hakkında detay veren emekli öğretmen Hüseyin Kuruüzüm, “Kahvederesi’nin hemen üstünde Galleaşı Dedesi’nin bulunduğuna inanılır. Galleaşı, hayır yemeklerine verilen genel isimdir. Karacasu özelinde ise patlıcanla yapılan, evlerde sıkça tüketilen bir yemeğin adıdır. Bu hayır, sadece yemek ikramı değil, aynı zamanda bir sosyal ve dini organizasyondur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

DOĞAL GÜZELLİKLERİN TADINI ÇIKARDILAR

Kahvederesi sakinlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen hayırda, vatandaşlar yaylanın serin havasında dinlenerek doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Yemyeşil ağaçların gölgesinde kurulan sofralar, yöresel lezzetler ve samimi sohbetlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, Karacasu’nun köklü geleneklerinden biri olan Dedebağ Hayrının, 31 Ağustos Pazar günü yapılacağı bildirildi.