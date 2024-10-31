Kahvenin Sağlıklı Türleri Ve Tüketim Önerileri

KAFFE CİZİBESİ: KOKUSUNDAN TADINA

Kahvenin çekiciliği yalnızca tadında değil, bir yudum almadan önceki kokusunun sinir sistemimizi harekete geçirmesinde bulunuyor.

FAYDALI KAHVE ÇEŞİTLERİ

Kahvenin içeriğinde bulunan kafein, klorojenik asit, kahweol ve kafestol gibi bileşenler, onu güçlü bir antioksidan kaynağı haline getiriyor. Dr. Bozkaya, özellikle işlenmemiş ve katkısız çekirdek kahvelerin sağlık açısından faydalı olduğuna dikkat çekiyor. Katkısız ve aromasız filtre kahve, orta kavrulmuş kahve ve Türk kahvesi, demans, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmada etkili olabiliyor.

KARDİYOLOGLARIN UZAK DURDUĞU KAHVELER

Doç. Dr. Bozkaya, en sağlıksız kahve türleri arasında granül kahvelerin başı çektiğini ifade ediyor: “Granül kahveler, en düşük kalite çekirdeklerden üretiliyor ve faydalı etkilerden yoksun.” Çifte kavrulmuş kahveler ise yoğun kavurma süreçleri sonucunda kanserojen akrilamid maddesinin oranını artırıyor. Ayrıca, otantik ya da gurme adı altında pazarlanan karışım kahveler; süt tozu, krema veya çeşitli katkı maddeleri içerdiğinden dikkatli tercih edilmesi gereken türler arasında yer alıyor.

COLD BREW KAHVE HAKKINDA

Son yıllarda popülerlik kazanan soğuk demlenmiş kahveler (Cold Brew) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Bozkaya, “Soğuk ya da sıcak demleme yöntemleri arasında kafein içeriği bakımından bir fark yok. Damak zevkinize göre ikisini de tercih edebilirsiniz” diyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, katkısız ve doğal çekirdeklerin kullanılması.

KAFFEİN TOKSİSİTESİ VE ZARARLARI

Kahvenin uyarıcı etkisi ve metabolizmayı hızlandırması gibi özellikleri günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratırken, aşırı kafein alımı bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dr. Bozkaya, “350-400 mg’ın üzerindeki kafein tüketimi çarpıntı, sinirlilik, ellerde titreme ve tansiyon dengesizliklerine yol açabiliyor. Günde maksimum 250 mg kafein güvenli doz sınırını aşmamalısınız” diyor.

1 fincan Türk kahvesi yaklaşık 40-50 mg kafein, 1 kupa filtre kahve ise 150-250 mg kafein içeriyor.

KAFFE VE SU İLİŞKİSİ

Kahvenin diüretik etkisi nedeniyle vücuttan sıvı kaybına sebep olduğunu belirten Dr. Bozkaya, kahve içerken mutlaka su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Kafein, vücuttan su atılımını hızlandırır; bu yüzden kahvenin yanında su içmek oldukça önemlidir” diyor.

EN SAĞLIKLI TERCIH: ORTA KAVRULMUŞ TÜRK KAHVESİ

Doç. Dr. Bozkaya, kültürel bir ritüel olduğu kadar sağlıklı bir alternatif olan orta kavrulmuş Türk kahvesini öneriyor. Günde 1-2 fincan tüketmenin yeterli olduğunu belirten Dr. Bozkaya, “Türk kahvesi, kültürümüzü yansıtan bir değer olduğu kadar, sağlıklı bir içecektir. Etkisini yalnızca tadıyla değil, kokusuyla da hissettirir” diyerek sözlerini tamamlıyor. Kahvenin sayısız faydasından yararlanırken doğru türün tercih edilmesi oldukça önem taşıyor. Sağlık açısından dost kahve seçeneklerini değerlendirmek, kahvenin güçlü etkilerinden güvenle faydalanmanızı sağlıyor.