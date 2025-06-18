Kahverengi Kokarca İçin Samuray Arıları Salındı

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEDE YENİ ADIM

Karadeniz Bölgesi’nde, fındık dahil olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele amacıyla doğaya 15 bin samuray arıcığı ve 300 sülün bırakıldı. Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Ordu Mahallesi’nde, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği 15 bin samuray arıcığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 300 sülün ile birlikte kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılacak.

DAHA ETKİN MÜCADELE İÇİN GEREKEN DESTEK

Salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya samuray arıcığı ve sülün salımı yapılacağını belirtti. Gümen, “Düzenli olarak illerde kahverengi kokarca mücadelemiz devam ediyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelemiz var. Ama bir şekilde halkımızın da bu mücadelede destek vermesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz Samsun’da her türlü desteği bize sağlıyor.” diye konuştu.

ÜRETİMDE CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Gümen, samuray arıcığının üretimine Büyükşehir Belediyesi ve Samsun’daki sivil toplum örgütlerinin katkı sunduğunu vurgulayarak, “Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne, büyükşehir belediyesi ile STK’ların sağladığı desteklerle ciddi bir üretim yapıyoruz. Geçen sene 207 bin samuray arısı doğaya salmıştık. Bu sene 1 milyonun üzerinde samuray arısı salımını yapacağız. Bunun da 750 binini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü üretecek.” dedi. Ayrıca, bu mücadelenin eylem planının tüm sektörle paylaşılacağını ve birlikte kahverengi kokarca ile mücadele etkinliğinin artırılacağını ifade etti.

PROGRAMDA YETKİLİ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Konuşmaların ardından samuray arıcıkları ve sülünler doğaya bırakıldı. Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.