Kahverengi Kokarca İle Mücadele Sürecek

ÇT BÜYÜK TEHDİT İÇİN MÜCADELEDE KARARLI

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekun mücadele için atılacak adımlar hakkında kararlılıklarını vurguladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Genel Kurulu öncesinde yapılan Tarım Kurulu toplantısında, tarım sektörüne dair mevcut sorunlar ve potansiyel çözüm önerileri üzerine bilgilerini paylaştı. Başkan Yılmaz, “Tarım ülkemizin geçmişi, geleceği ve bugünüdür. TOBB Tarım Kurulu’nda Türkiye’nin tarımla ilgili mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek üzere yeniden toplandık. TOBB tarafından değerlendirilecek raporlarımız başkanımız tarafından ilgili makamlara iletilecektir” ifadelerini kullandı.

FINDIK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR ÜZERİNE ÖNEMLİ VURGULAR

Başkan Yılmaz, Çarşamba, Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarım ürünü olan Türk fındığının ve fındık sektörünün sorunlarının çözümünde Tarım Kurulu’nun önemli bir araç konumunda olduğunu kaydetti. “Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alarak, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim kaybına yol açan istilacı kahverengi kokarca zararlısı bir süredir bölgemiz adına büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır. Daha önce de gündeme taşıdığımız ve başkanımıza aktardığımız üzere, bu zararlı ile topyekun mücadele edilmesi adına gerekli adımların atılacağından şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

ÜRETİM GELECEĞİNE YENİ SOLUK

Ayrıca, ülkede üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinin geleceği için ticaret borsası başkanları ile istişare içerisinde olunacağını da belirtti. Başkan Yılmaz, kurul üyeleri ile ortak projeler yürüteceklerini, tarım ürünlerinde üreticilerin, iş insanlarının, üyelerin ve sanayicilerin sorunlarının ve taleplerinin çözümü için gereken tüm görüşmeleri yapacaklarını ifade etti. Toplantı sırasında, tüm bölgelerde yaşanan ve ürün kaybına neden olan zirai don sorunu da gündeme alındı ve muhtemel çözüm önerileri ile üreticilere verilecek destek süreçleri hakkında önerilerde bulunuldu.