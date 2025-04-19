‘Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor’ Bakan İbrahim Yumaklı, TAGEM’i ziyaret etti. 660 Bin Yapı İlaçlandı. 1 Milyon Samuray Arısı Salınacak. Bu Mücadeleden Galip Geleceğiz

KOKARCA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çerçevesinde TAGEM Fındık Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, istilacı böceğe karşı kurulan laboratuvar ortamında samuray arısı üretimini inceleyerek, enstitü yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Bakan, “TAGEM’e bağlı fındık araştırma enstitüsündeyiz; dünyada bir örneği yok. 90 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz. Son derece kıymetli çalışmalar yapılıyor. Özellikle kalite, verim artışı ve yeni Ar-Ge çalışmaları gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor. Aynı zamanda fındık bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili önemli projeler de var. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini şiddetli bir şekilde görmeye başladık. Bazen zirai don olayları, bazen de kahverengi kokarca gibi zararlılar bu durumu gösteriyor. Kahverengi kokarca konusu bu yılın konusu değil. 2017 yılında ülkemize Gürcistan’dan giriş yapmış bir zararlı. Ancak 2022-2023 döneminde etkilerini daha çok hissettik. Etkilenen 13 ilimizin valileri ile Kasım ayında bir toplantı gerçekleştirdik ve mücadele planımızı oluşturduk,” dedi.

MÜCADELE STRATEJİLERİ VE HEDEFLER

Kahverengi kokarca ile mücadelede biyoteknik metotlar ve feromon tuzakların önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “46 ilde 624 farklı noktada bu mücadele devam ediyor. Biyoteknik mücadele yöntemleri oldukça önemli. Feromon tuzakları ile kahverengi kokarcanın düşmanı olan samuray arılarından çeşitli yöntemleri kullanıyoruz. Belirli dönemlerde belirli yerlerde ilaçlı mücadele ve biyoteknik yöntemleri önemsiyoruz. Her birinin kendine özgü etkileri var. Uygulamaya başladığımızda bölgede 660 binin üzerinde farklı yapının ilaçlamasını gerçekleştirdik,” şeklinde konuştu.

SAMURAY ARISI ÜRETİMİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTACAK

Kahverengi kokarca ile yürütülen mücadelede 1 milyon samuray arısının doğaya salınacağını açıklayan Bakan Yumaklı, “Dünyada benzer mücadelelerde bulunan ülkelerin samuray arısı üretimleriyle ilgili rakamları var. Bugüne kadar gördüğümüz en fazla üretim 240 bin adetle sınırlandırılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise yalnızca 200 bin adet üretildi. Türkiye genelinde TAGEM’in bağlı enstitüleri bu yıl 1 milyon adede kadar çıkabilecek. Kokarca mücadelesi için toplamda 1 milyon samuray arısını doğaya salmış olacağız,” dedi.

Yumaklı, kokarcanın uzun mesafeler uçabilen ve zor etkilenebilen bir zararlı olduğunu vurguladı. “Mücadelenin başarılı olabilmesi sadece yaptığımız eylem planlarının uygulanmasıyla olmayacak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek vermesi gerekiyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılan ekipmanların kırsal kalkınma destekleri arasına alındığını ve bu desteklerin yüzde 50 hibe ile verildiğini de belirtmek isterim. Bu mücadelede yer alan valilerimize, samuray arısı üretimi için çaba gösteren enstitü çalışanlarına ve sahada görev yapan birimlere çok teşekkür ediyorum. Bu, komple bir mücadele ve başarıya ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Tek gereken biraz sabır ve disiplin ile ortak çalışma” ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından Ordu’ya hareket etti.