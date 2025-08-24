Kahverengi Kokarca Türkiye’de Yaygınlaşıyor

kahverengi kokarca böceği türünün yayılması

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Satar, Asya kökenli kahverengi kokarca böceğinin (Halyomorpha halys) Türkiye topraklarında hızla yayıldığını ve sebze ile meyve ürünlerine zarar verdiğini aktarıyor. “Ülkemizde, özellikle Karadeniz Bölgesi ve en son Diyarbakır’da olduğunu tespit ettik. 300’e yakın bitkiye zarar veriyor. Bununla biyolojik mücadelenin başlatılması lazım, bunların yok edilmesi gerekiyor. Çünkü istilacı bir tür” şeklinde değerlendirmede bulundu.

biyolojik mücadele yöntemleri

Prof. Dr. Satar, bu böceğin anavatanının Çin, Japonya ve Tayvan olduğunu, bu bölgelerden sebze, meyve ve ağaç ürünleri ile taşınarak dünyada yayıldığını ifade ediyor. “Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde görülüyor. En son Diyarbakır’da da bu böceğin olduğunu tespit ettik. 300’e yakın bitki türüne zarar veriyorlar. Özellikle Karadeniz’de fındık üretiminde kaliteyi ciddi anlamda düşürüyorlar” diye ekliyor.

kimyasal yerine biyolojik yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali Satar, Amerika’da elma bahçelerine büyük zararlar veren bu böceğin Türkiye’de hızla yayıldığını belirtirken, kimyasal mücadele yerine biyolojik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Bunlar daha çok bazı parazitoit arılarla, yani yumurtalarının parazitlemesiyle kontrol altına alınabilir. Ayrıca cezbedici kokularla tuzaklara çekilerek yapışkan yüzeylere yakalanmaları da etkili bir yöntemdir. Çok fazla düşmanları yok ve müthiş bir şekilde yayılma yetenekleri var. Çiftleşme oranları çok yüksek, yumurta sayısı çok yüksek” diyor. Diyarbakır’daki şehir merkezindeki çınar ağaçlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Satar, “Burada tabi ki yumurtalarını bırakıyorlar. Çiftleşip yumurtalarını kabuklara bıraktıkları için daha çok o ağaçları tercih ettiklerini düşünüyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.