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Kahverengi Kokarcanın Mücadelesi Başladı

KAHVERENGİ KOKARCANIN MÜCADELE PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘kahverengi kokarcanın ülkesel entegre mücadele yönetimi projesi’ doğrultusunda Edirne’de biyolojik mücadele çalışmaları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt’ın katılımıyla Sarayiçi ve Karaağaç mahallelerinde, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan 2 bin adet samuray arısı doğaya salındı. Bu faydalı böcekler, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonu doğal yollarla kontrol ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, samuray arılarının doğaya ve tarım alanlarına olan katkılarına dikkat çekiyor ve vatandaşlara, “Lütfen samuray arılarına zarar vermeyin. Bu biyolojik mücadele çalışmalarına destek olun” çağrısı yapıyor. Ayrıca, zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin önemine vurgu yapılarak, biyolojik dengeyi koruyan bu tarz projelerin artarak devam edeceği bildiriliyor. Bu yaklaşım, tarım arazilerinin korunmasını ve sürdürülebilir bir ekosistemin sağlanmasını hedefliyor.

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