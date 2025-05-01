Kahverengi Yumurtalar Üretimden Çekilecek!

YUMURTA RENGİ VE SAĞLIK ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Yumurta, dünya genelinde en yaygın tüketilen gıda maddelerinden biri olarak sofralarımızda yer alıyor. Genellikle beyaz ve kahverengi renkleriyle tüketilen yumurtaların sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllardır süregelen bir tartışmanın konusu oldu. Ancak uzmanlar, beyaz ve kahverengi yumurtaların besin değeri açısından belirgin bir ayrım oluşturmadığını ifade ediyor. Son zamanlarda Avrupa’da başlatılan yeni bir uygulama ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

ÜRETİMDE KAHVERENGİ YUMURTAYA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir karar alarak ülkedeki yumurta üreticilerini kahverengi yumurta üretimini azaltmaya teşvik etti. Başlangıçta sağlıkla ilgili mazeretler öne sürülse de, aslında bu kararın altında yatan sebep daha çok maliyet ve verimlilik hesaplarıydı. Kahverengi yumurtaların üretimi, beyaz yumurtalara göre daha yüksek maliyetler ve daha fazla iş gücü gerektiriyor.

BEYAZ YUMURTA ÜRETİMİNDE ARTIŞ GÖZLENİYOR

Son dönemde beyaz yumurta üreten tavuklar, üreticiler arasında daha fazla tercih edilmeye devam ediyor. Bunun temel nedeni, beyaz yumurta bırakan tavukların genellikle daha küçük, hafif olmaları ve dolayısıyla daha az yem tüketmeleri. Ayrıca bu tür tavukların uzun bir yaşam süresine sahip olmaları, üreticilerin onlardan uzun vadeli verim almasını sağlıyor. Bu durum, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulması açısından büyük avantajlar sunuyor. Almanya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Henner Schönecke, beyaz yumurtanın üretim açısından daha verimli olduğunu savunarak, bu tavukların ekonomik açıdan daha çekici hale geldiğini vurguluyor. Schönecke, gelecekte kahverengi yumurtaların piyasa raflarından büyük ölçüde silinebileceğini öngörüyor. Bunun başlıca nedeni, kahverengi yumurtaların üretim maliyetlerinin daha fazla olması ve verimliliğin beyaz yumurtalara kıyasla daha düşük kalması.