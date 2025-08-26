Kairat Almaty – Celtic Maçı Yayın Detayları

YAYIN DETAYLARI BELİRLENDİ

Büyük bir merakla beklenen Kairat Almaty – Celtic karşılaşmasına dair yayın bilgileri kesinleşti. Taraftarların kafasında beliren “Hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı var mı?” gibi soruların cevapları bu haberde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kairat Almaty ile Celtic arasında gerçekleştirilecek bu maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir şekilde takip edilebiliyor.

MAÇIN YAYINLANACAĞI KANALLAR

Ayrıca Kairat Almaty – Celtic maçı, TRT 1’in yanı sıra Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan da izlenebilecek. 26 Ağustos Salı günü oynanacak bu büyük heyecan dolu karşılaşma, saat 19.45’te başlayacak.

MAÇIN YERİ VE TAKİP DETAYLARI

Karşılaşma henüz başlamadı. Maç başladıktan sonra skor gelişmeleri maç sırasında takip edilebilecek. Kairat Almaty ile Celtic arasında geçecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, Kazakistan’daki Almaty Central Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.