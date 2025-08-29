Kairat Almaty, Real Madrid’le karşılaşacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ BİR MAÇ

Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihindeki ilk katılımını gerçekleştiriyor. Kazakistan temsilcisi, bu prestijli turnuvada dünya genelindeki en büyük kulüplerden biri olan Real Madrid ile karşılaşacak. Kairat Almaty, sahasında Real Madrid’i ağırlayacak ve bu maç, Kazak futbolunun uluslararası arenada ne kadar ileriye gidebileceğini gösterecek.

REAL MADRİD KAZAKİSTAN YOĞUNLUĞUNDA

Real Madrid, İspanya’nın başkenti Madrid’den 6 bin 420 kilometre uzaklıkta yer alan Kazakistan’a gidecek. Bu ziyaret, Kairat Almaty için büyük bir fırsat sunuyor. Takım, tarihindeki ilk Devler Ligi maçı öncesi Real Madrid ile eşleştiği için futbolcularının yaşadığı coşku, maçı bekleyen taraftarlar için de önemli bir motivasyon kaynağı haline geldi.