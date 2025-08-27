Haberler

Kairat, Bodo/Glimt ve Pafos FC, Uefa’da Mücadele Edecek

KAZAKİSTAN’IN TARİHİ BAŞARISI

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kairat, Bodo/Glimt ve Pafos FC, rakiplerini eleyerek tarihlerinde ilk kez Devler Ligi’nde yer alma hakkını kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında, penaltı atışları sonucunda Celtic’i 3-2 mağlup eden Kazakistan ekibi Kairat, bu başarısıyla daha önce hiç katılmadığı turnuvaya adım attı.

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında play-off turunda yer alan Kairat, ilk maçta golsüz berabere kalmıştı. Rövanş maçında sahasında İskoç temsilcisi Celtic’i ağırlayan Kairat, normal süre ve uzatma devrelerinde 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından penaltılara geçerek 3-2’lik üstünlük sağladı. Kairat kalecisi Temirlan Anarbekov, rakip takımın kullandığı 3 penaltıyı da kurtararak takımının tarihe geçmesine büyük katkıda bulundu.

BODO/GLIMT VE PAFOS FC TARİHİ ZAFERLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Sturm Graz, Bodo/Glimt’i 2-1 mağlup etti. İlk maçı 5-0 kazanarak avantaj elde eden Bodo/Glimt, bu sonuçla tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. Diğer bir maçta Pafos FC, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı da 2-1 kazanan Pafos FC, böylece Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılma hakkını elde etti ve tarihlerinde ilk kez bu platformda boy gösterecek.

