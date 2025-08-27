Kairat, Celtic’i Penaltılarla Yendi

KAZAKİSTAN TEMSİLCİSİ KAİRAT TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIKTAN SONRA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat, İskoçya’nın Celtic ekibiyle karşı karşıya geldi. İlk maçı 0-0 berabere biten takımlar, rövanş mücadelesini Kazakistan’ın Ortalyk Stadı’nda gerçekleştirdi. Hem normal sürede hem de uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ardından gelen seri penaltı atışlarında Kairat, Celtic’i 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı.

KAİRAT’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ BAŞLIYOR

Kairat, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. 12 milyon euro değeri olan kadrosuyla dikkat çeken Kazak ekip, 1. ön elemeden başlayarak toplamda 3 tur atladı ve büyük ligde yer almayı başardı. Kairat’ın bu büyük başarısı, yapılan kuralar sonrasında dünyanın en büyük takımlarını Asya’nın kalbine taşıyacak bir fırsat yaratıyor.