Kairat Tarih Yazdı, Celtic’i Eledi

KAZAKİSTAN EKİBİ TARİH YAZDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off aşamasında, golsüz tamamlanan ilk maçın rövanşında Kairat, İskoç ekibi Celtic’i konuk etti. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü hiç gol olmadan sona erdi.

KAZAKİSTAN’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Kairat, penaltı atışlarında 3-2’lik bir üstünlük elde ederek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamaya hak kazandı. Kairat kalecisi Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının bu başarıdaki kritik rolünü üstlendi. Kazak ekip, oynadığı üç eleme ve play-off karşılaşmasında Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic’i geride bırakarak lig etapına adını yazdırdı.