Kairat Tarih Yazdı, Celtic’i Geçti!

KAZAKİSTAN EKİBİ TARİH YAZDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda ilk maçta golsüz berabere kalan Kairat, rövanş karşılaşmasında İskoçya takımı Celtic’i konuk etti. Maçın normal süresi ve uzatma süreleri de golsüz tamamlandı.

PENALTILARDA ZAFER

Kairat, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı başardı. Takımın kalecisi Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında da gole izin vermeyerek, Kairat’ın bu başarısında kritik bir rol üstlendi. Kazakistan temsilcisi, Devler Ligi yolculuğunda Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic gibi takımları geçerek grup aşamasına katılma hakkı kazandı.