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KaisdEr’in 5’inci Genel Kurulu Yapıldı

KADIN İŞVEREN VE SANAYİCİLER DERNEĞİ 5’İNCİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği’nin (KAİSDER) 5’inci Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan açıklamalara göre, Genel Kurulda önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider tabloları ibra edildi. Tüzük değişikliği kapsamında, yönetim süresinin önceki 2 artı 2 şeklinden, tek dönemde 3 yıla indirildiği aktarıldı. Mehlika Gider, bu süreçte Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Mehlika Gider, yaptığı açıklamalarda insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0’ın dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı ve her sektörde başarıya ulaşmalarını engelleyen dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Gider, ayrıca yerel ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceklerini ve özel projeler geliştireceklerini dile getirdi.

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