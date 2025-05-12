Kaiyi Auto Stratejisini Açıkladı

KONFERANSIN DETAYLARI

Kaiyi Auto, 28 Nisan’da Küresel İş Konferansı’nı düzenledi. “Geleceğe yelken aç” temasıyla Çin’in Yibin kentine yapılan etkinlik, 50’den fazla ülkeden yaklaşık 200 distribütörü bir araya getirdi. Şirket, küresel pazar için yeni stratejisini burada duyurdu.

Konferansta Kaiyi Auto Yönetim Kurulu Başkanı Jia Yaquan, şirketin beş yıllık uluslararasılaşma stratejisini özetledi. Kaiyi Auto Genel Müdür Yardımcısı Hu Jun, “Kaiyi Auto, yıllık üretim ve satış hacmini 60 binden 500 bine çıkarma hedefini gerçekleştirmek için ‘55511’ planına sadık kalmalı, ana işine odaklanmalı, marka imajını güçlendirmeli ve uzun vadeli gelişime kendini adamalıdır” şeklinde konuştu.

Kaiyi Auto Genel Müdür Yardımcısı Jiang Sheng, önümüzdeki beş yılda beş yeni model piyasaya süreceklerini ve mevcut modelleri güncelleyeceklerini belirtti. Kaiyi Auto Uluslararası Ticaret Şirketi Genel Müdürü Han Ren ise “Önümüzdeki beş yıl hızlı bir genişleme, yenilikçilik ve ortak başarı dönemi olacak” açıklamasında bulundu.